شكرا لقرائتكم خبر تكريم نجوم المسرح السعودي في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد حفل افتتاح مهرجان المسرح الخليجي، في نسخته الرابعة عشر في جامعة الأميرة نورة في الرياض تكريم عدد من الشخصيات الرائدة والفاعلة في المشهد المسرحي الخليجي على مدى مسيرته الطويلة.

حيث قدّم الجوائز رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية الأستاذ سلطان البازعي.

جاء على رأس المكرمين الكاتب والناقد البحريني الراحل الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله غلوم، وهو أحد مؤسسي مهرجان المسرح الخليجي، والرئيس السابق للجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد اختارت اللجنة تكريمه في هذه الدورة، نظير الأثر العظيم الذي تركه على المسرح الخليجي عامة والمسرح البحريني بشكل خاص، وقد تسلم الجائزة ابنه أنمار إبراهيم غلوم.



كما كُرّم الممثل والمنتج الإماراتي أحمد الجسمي الذي بدأ مشواره الفني منذ السبعينيات الميلادية ولمع نجمه ليصبح أحد أبرز الفنانين المسرحيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وشملت قائمة المكرمين الممثل والمخرج البحريني إبراهيم خلفان، وهو عضو مؤسس ورئيس مسرح الصواري، وأحد الذين أسسوا المسرح التجريبي البحريني، ويعد اليوم أحد أبرز المخرجين المسرحيين في مملكة البحرين.



وضمن قائمة المكرمين، جاء الكاتب المسرحي والصحفي السعودي فهد ردة الحارثي، الذي يعد من رواد المسرح في المملكة العربية السعودية، وقد أثرى الساحة المسرحية خليجيًا وعربيًا بأعماله الفنية الرفيعة.



وكرم المهرجان كذلك الكاتب والمخرج المسرحي العماني عماد الشنفري، وهو رئيس الجمعية العمانية للمسرح، ومدير مكتب الهيئة الدولية للمسرح التابعة لليونسكو في سلطنة عمان.



كما تضمنت قائمة التكريم الكاتب والمخرج المسرحي القطري صالح المناعي، المعروف بتجربته الرائدة في الكتابة المسرحية والإخراج والإنتاج والإدارة المسرحية، وكان رئيسًا لقسم المسرح في دولة قطر لمدة عشرين عاماً.



وجاء من المكرمين أيضاً الممثل والكاتب المسرحي الكويتي محمد جابر الصخي، الذي يعد من أبرز الممثلين في دولة الكويت، كما يعد من رواد المسرح الكويتي. وقد أسس مع آخرين "المسرح الحر"، وأسس "فرقة الزرزور"، وأعد مجموعة من الأعمال المسرحية والتلفزيونية المهمة واشتهر بشخصية "العيدروسي".



وعقب تسليم الجوائز للمكرمين جرى عرض فيديو تعريفي يلخص أعمال الشخصيات المكرمة وجوانب مهمة من مسيرتهم الفنية الطويلة.



ويأتي هذا التكريم المستحق في افتتاح مهرجان المسرح الخليجي، تقديرا لجهود هذه الشخصيات في إثراء المسرح الخليجي، وتعبيرا عن الفخر والاحتفاء بمسيرتهم الرائدة.



وانطلق مهرجان المسرح الخليجي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى، الثلاثاء 10 سبتمبر، بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية.

حيث يُقام المهرجان على مدى ثمانية أيام تتضمن عرضاً مسرحياً من كل دولة خليجية مع يومي مراسم الافتتاح والختام.



ويأتي المهرجان امتداداً لجهود هيئة المسرح والفنون الأدائية في استضافة الأحداث الدولية في مجال المسرح، لتعزيز الحراك الفنّي وترسيخ مكانة مجال المسرح في المملكة كمكوّن أصيل للثقافة وأحد أهم الفنون التي تروي الواقع وتجسّد القصص الراسخة في الذاكرة الثقافية وتقدمها للعالم.