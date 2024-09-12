شكرا لقرائتكم خبر بعد انتهاء برنامج جدة التاريخية من ترميم وإعادة تأهيل "بيت الكٌتاب"، تحتضن المنطقة مقهى ومتجر "إرث" التابع لهيئة فنون الطهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تأتي في إطار جهود برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة للحفاظ على الإرث المعماري والثقافي للمنطقة، وتعزيز تجربة الزوار، انتهى البرنامج من ترميم وإعادة تأهيل بيت الكٌتاب في منطقة جدة التاريخية، والذي تم تخصيصه ليكون أحد مقرات مقهى ومتجر "إرث" التابع لهيئة فنون الطهي، إحدى هيئات وزارة الثقافة.

وسيكون "إرث" منصة جديدة للترويج للطهاة والمنتجات السعودية من خلال تقديم تجربة مميزة تعكس ثقافة فنون الطهي السعودي. ويقع مقهى "إرث" في شارع الذهب، حيث سيفتح أبوابه لاستقبال الزوار طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد، وذلك ابتداءً من الساعة 12 مساءًا وحتى الساعة 11 مساءاً.

ويقوم برنامج جدة التاريخية بترميم وإعادة تأهيل المباني التراثية في المنطقة، وفقاً لعددٍ من المسارات، منها الاستخدامات الثقافية والفنادق والمكاتب والمطاعم، ويجري تحديد المسار المناسب لإعادة التأهيل لكل مبنى بناءً على حالته الإنشائية وتصميمه الداخلي والاستخدام الأصلي له، ومن ثًم يتم تخصيصه لاستخدام القطاعين العام والخاص، ويأتي ذلك بهدف استثمار التاريخ والعناصر الثقافية والعمرانية في المنطقة وتحويلها إلى روافد اقتصادية.

يذكر أن برنامج جدة التاريخية يقود جهود إعادة إحياء المنطقة، والحفاظ على تراثها المادي وغير المادي وتعزيز الهوية المحلية وتنمية المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال، وإثراءً لتجربة زوارها لجعلها وجهة مميزة على خريطة السياحة العالمية.