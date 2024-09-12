شكرا لقرائتكم خبر الربط الجوي يرحب بتوسع رحلات القطرية في عسير و نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحّب برنامج الربط الجوي، بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة الطيران وهيئة تطوير عسير، بتوسّع وجهات الخطوط الجوية القطرية في المملكة عبر جدولة رحلاتها إلى مدينة أبها بمنطقة عسير وزيادة عدد الرحلات إلى مدينة نيوم.

وستشغّل الخطوط الجوية القطرية رحلتين أسبوعياً إلى مطار أبها الدولي، اعتباراً من 2 يناير 2025م، إضافة إلى ذلك، زيادة الرحلات إلى نيوم من رحلتين إلى أربع رحلات أسبوعياً خلال موسم الشتاء.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان: "نحن سعداء بأن الخطوط الجوية القطرية، ستبدأ رحلاتها المباشرة والمجدولة إلى مدينة أبها بمنطقة عسير السياحية في جنوب المملكة وزيادة تردداتها إلى نيوم، وهي المدينة المستقبلية التي لا مثيل لها على ساحل البحر الأحمر في الشمال الغربي.

من جانبه بين الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير هاشم الدباغ "أن المنطقة تهدف إلى أن تكون وجهة عالمية طوال العام انطلاقاً من توجهها الإستراتيجي والتوجه السياحي لعسير، معبراً عن سعادة الهيئة بفتح خط جديد من وإلى مطار أبها الدولي، مشيراً إلى قدرة مطار أبها الدولي الحالي على استقبال 1.1 مليون، وارتفاع القدرة الاستيعابية لمطار أبها الدولي الجديد لـ 13 مليون مسافر سنوياً مما ينعكس هذا إيجابياً على السياحة في المنطقة.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات التجمع الثاني المهندس علي مسرحي عن فخر شركة مطارات التجمع الثاني، التي تدير 22 مطارًا بما في ذلك نيوم وأبها، بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، الذي يتماشى مع أهدافنا في إطار الإستراتيجية الوطنية للطيران وبرنامج الربط الجوي، كما تعزز هذه الخطوة من شبكتنا العالمية.

يذكر أن برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.