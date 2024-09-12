"هيئة الإحصاء" تطلق دليلي كتابة الأعداد والسياسة التحريرية لكتابة المحتوى وترجمته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للإحصاء دليل السياسة التحريرية لكتابة المحتوى وترجمته ودليل كتابة الأعداد في النشرات والتقارير الاحصائية؛ بهدف تيسير كتابة محتوى المنتجات الإحصائية من نشرات وتقارير ومؤشرات وغيرها، إضافةً إلى نقل المعرفة للمهتمين بالجوانب اللغوية والفنيَّة لكتابة المحتوى الإحصائي، واستخدام اللغة العلميَّة الفنيَّة في مجال الإحصاء وفقًا لشخصية الهيئة وهُويتها، وقد تمت المراجعة العلمية لهذين الدليلين من قِبل مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية.



ويُؤكد إصدار الهيئة العامة للإحصاء دليلي كتابة الأعداد والسياسة التحريرية لكتابة المحتوى وترجمته حرصها على تطوير العمل الإحصائي وتوفير العوامل والعناصر اللازمة لتحقيق ذلك، ومن بينها توفير المعرفة اللغوية بأسلوب يسير، وبطريقة عصرية تسهل استخدام المصطلحات العلمية الحديثة في مجال الإحصاء، ونقل المعرفة الإحصائية بأسلوب علمي سلس يخدم عموم المهتمين بصناعة المحتوى الإحصائي والاقتصادي.



يشار إلى أن دليل السياسة التحريرية لكتابة المحتوى وترجمته في الهيئة العامة للإحصاء يشتمل على خلاصة علمية معرفية لأهم القواعد اللغوية والإملائية تم جمعها من الكتب والمراجع اللغوية التراثية، وإعادة صياغتها بأسلوب مختصر، ويتضمن الدليل ثلاثة فصول رئيسة، هي: الفصل الأول: قواعد تحرير المحتوى وكتابته في الهيئة العامة للإحصاء باللغة العربية، والفصل الثاني: قـواعـد تحـريـر وكـتـابـة محتـوى المواد الصحفية والإعلامية للهيئة العامة للإحصاء، والفصل الثالث: ترجمة محتوى الهيئة العامة للإحصاء من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.



ويمكن لأي مهتم باللغة العربية استخدام دليلي كتابة الأعداد والسياسة التحريرية لكتابة المحتوى وترجمته والإفادة منهما في صياغة المواد المختلفة؛ إذ لا يختصان بالمجال الإحصائي فقط، بل هما بمثابة مرجع مبسط في الكتابة والتحرير والصياغة الصحفية والإعلامية، ويأتي إصدار هذين الدليلين رسالة تأكيد على دور الهيئة العامة للإحصاء في تطوير القطاع الإحصائي، وتسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات الإحصائية باللغتين العربية والإنجليزية بأسلوب يتميز بالسهولة والوضوح فضلًا عن العمق العلمي الرصين.