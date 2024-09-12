صحة الرياض تحتفي باليوم العالمي للعلاج الطبيعي 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت صحة منطقة الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يصادف الـ 8 سبتمبر من كل عام؛ بجملة من الفعاليات التثقيفية؛ التي استضافها العثيم مول، بهدف التعرف على العمل الذي يقوم به متخصصو العلاج الطبيعي لمرضاهم ومجتمعهم، والتركيز على زيادة الوعي بدور أخصائي العلاج الطبيعي. وذلك بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة الرياض للاداء والالتزام الدكتور علي الجمعة. واستعرض المشاركون أساليب استخدام العلاج الطبيعي وتدخلاته لاستعادة توازن المريض النفسي، والجسدي، وتحسينه، والمحافظة عليه. مع الأخذ بالحسبان التغيرات المتنوعة في الحالة الصحية للشخص المعالج. وبصفة عامة يعمل على تطوير الحركة والحفاظ عليها وإعادتها إلى الحد الأقصى والقدرة الوظيفية في جميع مراحل الحياة. خاصة ويعمل على إضافة الأمل للحالات العلاجية. يشمل أيضا فحص وتقييم الحالة المرضية بالكامل، بالإضافة إلى تقديم الخدمات في الظروف التي تكون فيها الحركة مهددة بسبب الشيخوخة أو الإصابات أو الأمراض أو العوامل البيئية.

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