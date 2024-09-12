شكرا لقرائتكم خبر الهيئة السعودية للمحامين تطلق النسخة الخامسة من مبادرة ماراثون التطوع القانوني 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتُعد مبادرة تطوعية سنوية تنظمها الهيئة السعودية للمحامين , تمكّن المحامين والممارسين القانونيين من تقديم خدماتهم للمجتمع ومنها: استشارات قانونية, ودورات وندوات وورش عمل تخصصية, وإرشاد مهني, تستهدف المجتمع القانوني والمجتمع العام ورواد الأعمال في مختلف مناطق المملكة ، بمشاركة وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعددًا من الجهات الحكومية.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق التفاعل بالعمل التطوعي للمحامين وتقديم الدعم القانوني للفئات المستحقة, في إطار مؤسسي يعنى بتفعيل المسؤولية المجتمعية ضمن مبادرات استراتيجية الهيئة الخمسية, كما يمكن الاطلاع على روزنامة الماراثون عبر القنوات الرسمية للهيئة السعودية للمحامين لمن يرغب بالاستفادة.
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