شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تنفّذ أكثر من 12 ألف جولة رقابية على المنشآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذت أمانة محافظة جدة خلال شهر أغسطس الماضي, أكثر من 12 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 11 بلدية فرعية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي, استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 10,223 منشأة صحية, و 2,097 منشأة تجارية, وإغلاق 8 منشآت مخالفة.

وأضاف أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 14,709 مخالفات, تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدماً في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 .