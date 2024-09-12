46074 جولة رقابية على 10 محميات

وتصدرت محمية عروق بني معارض بـ 9578 جولة وعدد الكيلو مترات المقطوعة 309333 كم2، تلتها محمية الوعول بـ7473 جولة وبعدد كيلو مترات مقطوعة 273208 كم2.
محميات وجولات
- نفود العريق
4982
- سجا وأم الرمث
4369
- الامام سعود بن عبد العزيز الملكية
3532
- الجبيل للأحياء البحرية
1215
- الساحل الشرقي
1919
- مجامع الهضب
2672
- ريده
1713
- جزر فرسان
5254
- جبل شدا الأعلى
1274
- حماية الساحل الغربي
2093
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