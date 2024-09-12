السعودية | وزير التعليم يبحث تعزيز التعاون العلمي مع سفير الجزائر لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، في مقر الوزارة اليوم، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة، شريف وليد.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم المختلفة، والبرامج التعليمية والتدريبية المشتركة؛ من خلال استحداث برامج تنفيذية لتفعيل مذكرة التعاون العلمية الموقعة بين البلدين، كما ناقش الجانبان تبادل الخبرات العلمية، والفرص المستقبلية لتطوير آليات البحث والابتكار بين البلدين.

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