السعودية | الأمطار توقف الدراسة الحضورية بالغايل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت إدارة التعليم في الغايل تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد، اليوم (الخميس)، في جميع مدارس: قاعة، والمسنى، والربوعة، وكحلا، والبقعة، وشنى.

وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة الحضورية جاء بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نوه إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

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