فحص استكشافي
كشف تقرير وزارة الصحة لخدمات الصحة المدرسية، تسجيل 1.232.719 مليون فحص استكشافي لطلاب المدارس، وإجمالي التواصل لمتابعة الحالات المكتشفة في برنامج الفحص الاستكشافي 237.255 ألف تواصل لمتابعة الحالات، وتصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة فحصا استكشافيا لطلاب المدارس، حيث بلغ إجمالي الفحوصات الاستكشافية 321.713 ألف فحص بـ26%، وحلت جدة ثانيا، بإجمالي 150.107 ألف فحص استكشافي بـ12%، وعسير ثالثا، بإجمالي 110.027 ألف فحص استكشافي بـ9%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 87.792 ألف فحص استكشافي بـ7%، والشرقية خامسا، بإجمالي 78.080 ألف فحص استكشافي بـ6%.
25 % الرياض
سيطر طلاب وطالبات منطقة الرياض على خدمات الصحة المدرسية، حيث بلغ إجمالي الطلاب المستفيدين من خدمات الصحة المدرسية بالرياض 409.762 ألف طالب وطالبة بـ25%، وحلت جدة ثانيا، بإجمالي 189.897 ألف طالب وطالبة بـ11%، وعسير ثالثا، بإجمالي 140.853 ألف طالب وطالبة، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 116.729 ألف طالب وطالبة بـ7%، والشرقية خامسا، بإجمالي 112.346 ألف طالب وطالبة بـ6.79%.
الأكثر فحصا
تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في فحص الالتحاق بالصف الأول، حيث بلغت فحوصات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي 88.049 ألف فحص بـ21%، وحلت جدة ثانيا، بإجمالي 39.790 ألف فحص بـ9%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 34.266 ألف فحص بـ8%، وعسير رابعا، بإجمالي 30.826 ألف فحص بـ7%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 28.937 ألف فحص بـ6.89%.
فحوصات وحالات
1.2 مليون فحص استكشافي لطلاب المدارس
1.6 مليون مستفيد من خدمات الصحة المدرسية
419 ألف فحص التحاق بالصف الأول
237 ألف تواصل لمتابعة الحالات المكتشفة
الأكثر فحصا للالتحاق بالصف الأول
الرياض: 21%
جدة: 9%
الشرقية: 8%
عسير: 7%
المدينة المنورة: 6.89%
الأكثر فحصا استكشافيا:
الرياض: 26%
جدة: 12%
عسير: 9%
المدينة المنورة: 7%
الشرقية: 6%
أكثر الطلاب المستفيدين
الرياض: 25%
جدة: 11%
عسير: 9%
المدينة المنورة: 7%
الشرقية: 6.79%
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