شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يعزي أمير الكويت وولي العهد في الشيخ بدر الصباح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح رحمه الله.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح ــ رحمه الله ــ وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيج جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح رحمه الله.

وقال ولي العهد «تلقينا نبأ وفاة الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح ــ رحمه الله ــ ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيج جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب»