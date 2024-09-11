شكرا لقرائتكم خبر بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت .. جامعة الملك عبدالعزيز تكرم الفائزين في برنامج تمكين أندية ريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى رعى نائب الرئيس للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور أحمد بن محمد العمودي الحفل الختامي لبرنامج تمكين أندية ريادة الأعمال، والذي نظمه نادي ريادة الأعمال بالجامعة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحضور نائب محافظ الهيئة الأستاذ سعود بن خالد السبهان ، وذلك يوم الأربعاء 7 ربيع الأول للعام 1446 بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وشهد الحفل تكريماً للفائزين في البرنامج حيث حصل على المركز الأول : مشروع (سلامتك) للطالب يزيد عبد المنعم ، وكان المركز الثاني لمشروع (TechyTag) للطالبة نوف باسمير، فيما جاء في المركز الثالث : مشروع (مرشد) للطالبة غيداء السيد.

هذا و قد أوضح نائب رئيس الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي أن هذا البرنامج يأتي تتويجًا لجهود مخلصة ومشتركة بين الجامعة و”منشآت” لإعداد جيلٍ ريادي قادرٍ على مواجهة تحديات العصر، وتأسيس منظومة من الابتكار والإبداع تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكتنا الحبيبة نحو النجاح و الازدهار.

وأشار سعادته إلى إن هذا البرنامج ، بما يحمله من رؤية مستقبلية طموحة ، قد أتاح لشبابنا وشاباتنا الفرصة لصقل مهاراتهم الريادية ، وتعزيز روح المبادرة لديهم، وتمكينهم من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات واقعية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ، وتحقيق رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن المشروع استهدف الأندية الطلابية الجامعية والطلاب والطالبات وحديثي التخرج ، ويهدف للمساهمة في نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل المجتمع الجامعي بشكل مستدام وذلك عن طريق تقديم برامج تساهم برفع مستوى الوعي الريادي ممايخلق وسط جامعي حيوي وريادي من خلال تفعيل الأندية واستقطاب الأعضاء وربطهم بالمنظومة وتقديم دورات تدريبية لهم وإقامة زيارات لأعضاء الأندية لأبرز الجهات الممكنة في المنظومة وإقامة سلسلة لقاءات وورش عمل متنوعة وإقامة ماراثون الأفكار والمعسكر الإعدادي وعقد جلسات إرشادية لتهيئة المتأهلين إلى المعسكر الريادي.