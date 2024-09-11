22 ألف جولة رقابية بنجران

نفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها 22487 جولة رقابية خلال أغسطس الماضي؛ بهدف التأكد من سلامة الغذاء والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية الميدانية بلغت خلال أغسطس 22487 جولة رقابية، منها 8945 جولة صحية على المطاعم والتموينات الغذائية، وصوالين الحلاقة والمخابز، إضافة إلى الأسواق التجارية والمنشآت التي تقدم الخدمات التجميلية والصحية.

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية نفذت كذلك 5180 جولة لمعالجة التشوه البصري، و5369 جولة صحية ورقابية على الأسواق التجارية، و2993 جولة على المباني.