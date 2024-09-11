إزالة 169ألف م3 مخلفات بناء

كما جرى مناقشة الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية ونتائجها، إضافة إلى عرض أداء البلديات والمشاريع التنموية والاستثمارية لعام 2024.
من جانب آخر استقبل الجبير وكيل الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية خالد الدغيثر والوفد المرافق له في مقر الأمانة. وجرى خلال الاستقبال تقديم عرض عن المنصة القانونية الموحدة وأهدافها، وعقد ورشة عمل للتعريف بالمنصة الجديدة وكيفية تكاملها مع منصات حكومية أخرى، مثل «منصة التنفيذ» و«منصة فرص»، بهدف تحسين وتسريع الإجراءات القانونية وتوحيد الجهود.
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