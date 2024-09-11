شكرا لقرائتكم خبر جائزة تجربة العميل السعودية 2025: مبادرة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد جائزة تجربة العميل السعودية إحدى أبرز المبادرات الرائدة التي تعزز ثقافة تجربة العميل في المملكة، إذ تهتم وتحتفل بالتميز الرائع في تجربة العميل والذي يتماشى تماما مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030 من خلال تكريم المهنيين والجهات التي تتفوق في مجال تجربة العميل داخل المملكة تساهم هذه الجوائز في الرؤية الأوسع المتمثلة في تعزيز الابتكار وتحسين رضا العملاء وتحقيق النمو الاقتصادي.

وتهدف الجائزة إلى تكريم الإنجازات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تجربة العميل، إضافة إلى تحسين مستوى تجربة العميل في جميع القطاعات في المملكة، كما تشجع الجائزة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتحفز على الاستثمار في برامج تجربة العميل وجعلها أولوية استراتيجية، كما تعزز التواصل والتعاون بين المؤسسات الرائدة في هذا المجال، ما يعزز تنافسية الجهات الحكومية والمؤسسات على المستوى الدولي.

ففي النسخة الأولى، حصدت الجائزة اهتمام العديد من الجهات، تنافس فيها 44 جهة من القطاعين العام والخاص، حيث استقبلت 180 مشروعاً، وتم تكريم 32 فائزاً خلال حفل توزيع جوائز تجربة العميل السعودية، في حين تجاوز عدد الحضور أكثر من 650 زائراً، وآلاف المشاهدات عبر البث المباشر.

ونتيجة لهذا النجاح، تتطلع الجائزة إلى نسخة أكثر تألقاً لجائزة تجربة العميل السعودية في هذا العام، من خلال مساهمتها في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي رائد في مجال "تجربة العميل".

ويؤكد تزايد أعداد المشاركين بالجائزة على اهتمام الشركات والمؤسسات والأفراد بتحسين تجارب عملائهم للظفر بهذه الجائزة المرموقة، حيث تتنوع فئاتها لتشمل مختلف القطاعات والخدمات، مما يتيح عدد اكبر من المشاركين والفائزين من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات.

هذا وتلعب جائزة تجربة العميل السعودية دوراً هاماً في تعزيز الاقتصاد السعودي، وذلك بإبراز التزام المملكة بتقديم أفضل تجارب العملاء في مختلف المجالات، كما تحفز الجائزة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات على الابتكار وتطوير خدماتها ومنتجاتها لتقديم تجارب استثنائية لعملائها، هذا فضلاً عن مساهمتها في خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تعزيز ثقافة "تجربة العميل" وزيادة الطلب على الخدمات ذات الصلة بهذا المجال.

يشار إلى أن الجائزة تقام بتنظيم منتدى "تجربة العميل" بالشراكة مع جمعية تجربة العميل السعودية، وبالتعاون مع “Awards International”، وفتحت باب الترشيحات للمنشآت عبر الموقع الإلكتروني (https://saudicxa.com/home)، وسوف يتوج الفائزون في نسختها الثانية في 13 نوفمبر 2024 بمدينة الرياض.