شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الدولة بالصين .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، لي تشانغ.

ووصل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ برفقة الوفد المرافق له، للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى.

يذكر أن هذه الزيارة الرسمية تستمر ليومين تلبية لدعوة تلقاها من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.