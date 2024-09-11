شكرا لمتابعة خبر عن وفاة معلم أثناء مباشرة عمله داخل مدرسة في بلجرشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خيم الحزن على مدرسة تحفيظ القرآن الكريم في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، بعد الوفاة المفاجئة لمعلم القرآن الكريم غرم الله أبو حسن أثناء تأديته عمله .

وبدأت القصة عندما حضر المعلم صباحاً إلى مدرسته كالمعتاد، وبعد توقيع حضوره في دفتر الدوام بوقت قصير، سقط مغشياً عليه أمام زملائه وسط المدرسة ، وحاولت الكوادر المتواجدة قديم الإسعافات الأولية له، لكن تبين لاحقاً أنه قد فارق الحياة .

وتم استدعاء الفرق الطبية التي أكدت وفاة المعلم وأشارت التقارير الطبية الأولية إلى أن الوفاة قد تكون ناجمة عن أزمة قلبية مفاجئة ، لكن التحقيقات مستمرة لتحديد السبب النهائي .

وبدورها، قدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مواساتها لأسرة الفقيد، والتواصل معهم هاتفياً، ومواساتهم وتقديم الدعم والعون لهم، سائلين الله أن يجبر مصابهم ويرحم المتوفى .