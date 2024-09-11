شكرا لقرائتكم خبر النابت وفرمينو وفيغا في مواجهة مباشرة "التحدي مستمر" ... نجوم المستديرة يواصلون إبداعاتهم في منافسات الفن العسيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جولات مبادرة "التحدي مستمر" التي تروج للثقافة والتراث السعودي، شهدت الجولة الثانية منافسة حماسية بين ثلاثة من أبرز نجوم نادي الأهلي، وهذه المرة انتقل التحدي من ملاعب كرة القدم إلى ساحة الطبخ العسيري.

وتنافس كل من سميحان النابت، وفرمينو، وغابري فيغا في إعداد أشهر الأطباق العسيرية، وكان التحدي الرئيسي هو إتقان مقادير وتحضير طبق "الحنيذ" العسيري الذي يتكون من اللحم، إلى جانب "العريكة" الجنوبية، وهي طبق شعبي شهير ولذيذ يتم تحضيره باستخدام الماء والملح ودقيق البر.

وكان حكم اللقاء في هذه الجولة الشيف "علي العساس" من منطقة عسير والذي أشرف على تقييم مشاركات النجوم بناءً على معايير دقيقة شملت درجة استواء اللحم، والمذاق، وطريقة تقديم الطبق، فيما تمكن النجم البرازيلي فرمينو من الفوز بالتحدي، مظهراً براعة غير متوقعة في إتقان فنون الطبخ العسيري التقليدي.

وتولى الحكم الدولي أنس عمر أيضًا مهمة مراقبة المنافسة، ولكن هذه المرة ليس لرصد المخالفات الكروية، بل لضمان التزام اللاعبين بقواعد وأصول الطبخ التقليدي، حيث أضاف حضوره المميز جواً من المرح والتشويق وألهب حماس المشاركين والمشاهدين.

وتتضمن منافسات "التحدي مستمر"، التي يمكن متابعتها حصريا على منصة روح السعودية على اليوتيوب

www.youtube.com/watch?v=4k0er0FF3vE، أنشطة فنية وثقافية وحرفية تبرز الجوانب المختلفة من الهوية السعودية، وتقام في أجواء مرحة وجاذبة لتؤكد على التأثير الإيجابي للرياضة السعودية في نشر المعالم والثقافات المحلية في العالم بأسره.