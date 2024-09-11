شكرا لمتابعة خبر عن للمرة الأولى بالمملكة.. مطعم يديره ويعمل فيه طاقم من الصم ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قاما “حسين وأرينا” زوجان من فئة الصم بافتتاح أول مطعم يديره ويعمل فيه طاقم من الصم في القطيف، ليكون أول مطعم بلغة الإشارة بالمملكة.

وقال الزوج حسسن، فى لقاء مع قناة الاخبارية: “المطعم تم افتتاحه بفضل الله، وبدعم من أبى نادى واسرتى”، مضيفا: ” والدعم الأكبر كان اليوم بحضور هذا الجمع من الصم “.

وعبرت الزوجة أرينا عن سعادتها، خلال اللقاء، قائلة: “انها فى غاية السعادة لهذا الافتتاح الكبير”.

وحصل الزوجان على ماجستير فى إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهما فضلا افتتاح المطعم حيث حملا بداخلها رسالة إلى الفئة التي ينتميان إليها بأهمية إندماجهم مع أفراد المجتمع، فكانت الفكرة خطوة على أرض الواقع تكسر حاجز المجتمع وتلهم الزوار.

وما أن تطأ قدماك المطعم حتى تجد طاقم العمل والابتسامة تعلو وجهه بجانب الترحيب المبهج واللوحات والأجهزة التى توضح لك لغة الإشارة.