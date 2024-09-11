السعودية | ديوان المحاسبة يُشارك في اجتماع وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك الديوان العام للمحاسبة -ممثلاً بالنائب التنفيذي للخدمات المؤسسية مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء طارق الجريفاني- ، في أعمال الاجتماع الخامس والعشرين لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتم خلال الاجتماع -الذي عُقد عبر الاتصال المرئي اليوم- , استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المطروحة للبحث والدراسة من أهمها دليل الرقابة المالية المحدث، ودليل التدقيق على إدارة الكوارث والأزمات، وخطة تعزيز التعاون والشراكة مع مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، كما جرى استعراض البرامج التدريبية المنفذة في العام الجاري 2024م لمنسوبي الأجهزة الخليجية، وإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين والمقرر عقده -بمشيئة الله- خلال شهر أكتوبر القادم في دولة قطر.

وأكد الجريفاني أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التنسيق والتعاون المستمر والعمل المشترك بين الأجهزة والدواوين الشقيقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ مما يُسهم في الرفع من كفاءة الأداء في تلك الأجهزة وتطويرها بشكلٍ مستمر لتحقيق الأهداف المرجوّة منها.

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