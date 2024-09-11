شكرا لمتابعة خبر عن سبب إطلاق العرب اسم السرّايات على بعض الأجرام السماوية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس، خالد الزعاق، سبب إطلاق العرب اسم “السرّايات” على بعض الأجرام السماوية.

وقال الزعاق إن العرب هم أول من اكتشفوا الحوكمة الحركية للأجرام السماوية والتلازم الوجودي للسماء والأرض، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

وأكد أن العرب لاحظوا أن هناك أجرام سماوية لها حركات مغايرة عن غيرها لذا أطلقوا عليها اسم “السرّايات” وتعني أي حركة تسري بها بين النجوم.

ونوه بأن الأمطار التي تهطل في أواخر موسم الربيع تسمى أيضا بـ “السرّايات” لأن لها حركة تسري بها إذا حل المساء.