شكرا لقرائتكم خبر عن سدايا وIBM.. اتفاق لإنشاء مركز للتميز في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم مع شركة IBM العالمية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، ووقعها د. ياسر بن محمد العنيزان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي ممثلًا عن "سدايا"، والمدير العام لشركة IBM في المملكة العربية السعودية فهد بن عافت العنزي.

تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي

وتهدف مذكرة التفاهم إلى العمل نحو إنشاء مركز تميز متخصص في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التركيز على تنفيذ تطبيقات مبتكرة تلبي احتياجات الجهات الحكومية وفقًا لأفضل المعايير وأطر الحوكمة العالمية.

وكذلك تضمنت أوجه التعاون إطلاق تحدي علام الذي يهدف إلى تطوير حلول ابتكارية، وتحفيز الابتكار من خلال تطوير وتحسين النماذج اللغوية الضخمة LLM في مجال اللغة العربية، وذلك باستخدام نموذج "علام".



أفضل نموذج توليدي عربي

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية، ما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع معرفي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود "سدايا" لتوفير نموذج علام على المنصات العالمية كأفضل نموذج توليدي عربي، ضمن فئته وفقًا للتقييم المعياري (Arabic MMLU) المتخصص باللغة العربية على المنصات العالمية، ما سيسهم في تمكين المطورين والمستخدمين لحلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتعلق باللغة العربية بالمملكة ومختلف أنحاء العالم.

وسبق أن أعلنت "سدايا" وشركة IBM استضافة نموذج "علام" على منصة Watsonx والسحابة الحكومية "ديم".

ومن خلال هذه المبادرة، ستتمكن الجهات من الاستفادة من خدمات متقدمة وفريدة من نوعها، ما يسهم في تعزيز الابتكار التقني بالمنطقة.

وتضمنت أوجه التعاون بين "سدايا" وIBM أيضًا إنشاء مركز تميز متخصص في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإطلاق تحدي علام الذي يسعى إلى اكتشاف المواهب والكفاءات المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي.