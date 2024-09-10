مصادرة 57 طنا من الخضروات والفواكه

صادرت أمانة محافظة جدة خلال أغسطس الماضي أكثر من 57 طناً من الخضروات والفاكهة في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 11 بلدية فرعية، وذلك ضمن الجهود الرقابة الميدانية التي تقوم بها الأمانة في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.

وأوضحت الأمانة، أنه في إطار الجهود الميدانية لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة وإتلاف 337 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت أعمال الرصد لتشمل مصادرة 13 من ألعاب الأطفال «السكوتر» التي يجري تأجيرها بمنطقة كورنيش «ثول»، مبينة أنه جرى تسليم كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية.

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد وجود الباعة فيها حرصاً على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري، مثمنة تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر.