شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أممية تثمن جهود المملكة في صنع السياسات العالمية للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام