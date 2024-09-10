شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" يوفر وظائف إدارية.. التفاصيل ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

مشرف صحة وسلامة مهنية ممارس أول

أخصائي أمن معلومات

مهندس معماري مساعد

مطور برامج

مهندس كهربائي مساعد

باحث قانون مساعد

مراقب إيرادات

باحث إحصاء مساعد

باحث معلومات مساعد

وظائف الدفاع المدني

الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" من هــــــنــــــا.

التأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقدم من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها.

الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

شروط التقديم على الوظائف

خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف.

خريجو (درجة الماجستير) حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف.

الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

يشترط اختبار القدرة المعرفية للجامعيين الخريجين والخريجات على المراتب السادسة والسابعة والثامنة.

الوظائف المطروحة تتطلب مباشرة مهامها الفعلية في مقرات الوظائف المعلن عنها بعد الانتهاء من إجراءات التوظيف.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة لن يتاح لها الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنة.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

سيتم شغل الوظائف عن طريق التعاقد وفقاً للائحة الموارد البشرية.

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن وظائف إدارية عن طريق التعاقد للخريجين والخريجات، ودعت الراغبين في شغلها التقدم عليها من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".ويبدأ التقديم من يوم الأحد بتاريخ 1446/3/12 هـ الموافق 2024/9/15 م، وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 17 / 3 / 1446 هـ الموافق 2024/9/20.وأوضحت المديرية أن عدد الوظائف 9 وتشمل تخصصات مختلفة، وهي كالآتي:وفيما يتعلق بآلية التقديم على الوظائف المتاحة، فهي كالآتي: