شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الابتكار للخدمات الصحية.. استقبال 290 فكرة وعرض 47 ملصقًا علميًا والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام