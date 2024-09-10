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شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الابتكار للخدمات الصحية.. استقبال 290 فكرة وعرض 47 ملصقًا علميًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحتضن مدينة جدة على مدار 3 أيام الملتقى السنوي الثاني للابتكار والإبداع للخدمات الصحية مستعرضة قرابة 47 ملصقًا علميًا إبداعيًا، وأفكار بلغت 290 فكرة منها ما حصل على براءة اختراع في مجالات متعددة صحية وتقنية.
ورصدت عدسة "اليوم" أهم الأفكار والملصقات العلمية الحاصلة على براءة اختراع في الملتقى الذي يهدف لتوفير بيئة حاضنة تجمع المختصين والداعمين والمبتكرين.
في البداية، أوضحت قائد فريق الابتكار والإبداع بالإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع د. نهى بنت عبدالرحمن المحيسن، أن الملتقى المستمر لمدة 3 أيام يحتوي على ورش عمل منها هاكاثون للابتكار في تحسين تجربة المريض في الطوارئ، وكذلك ورشة عمل تعاونية مع حقوق الملكية الفكرية لتقديم أساسيات حقوق الملكية الفكرية وورش عمل عن أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي في الرعاية الصحية.
وتابعت أن العام الماضي جرى استقبال 210 فكرة والعام هذا استقبل 290 فكرة في زيادة نوعية في عدد الأفكار، كما جرى إطلاق منصة إبداع وهي منصة موحدة لاستقبال الأفكار الإبداعية، وعرض في العام الماضي 19 ملصقًا علميًا، وفي هذا العام 33 ملصقًا لإبداع محقق و14 ملصقًا لإبداع واعد، ونتطلع للمزيد من الابداعات والتعاون مع الجهات الوطنية والعالمية لتحفيز الابتكار والإبداع.
فيما أوضحت مدير إدارة الأبحاث بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران د. لمياء بن حمزة الجامع، أن اللجنة العلمية تتكون من أعضاء داخليين وهم مجموعة من فريق الابتكار والأبداع بالإدارة العامة بالخدمات الصحية بوزارة الدفاع، وأيضاً عضو خارجي من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة وجميع ورش العمل تركز على الابتكار والابداع، كما شارك في الملتقى متحدثين خارجيين مثل أرامكو ونيوم.
ورصدت عدسة "اليوم" أهم الأفكار والملصقات العلمية الحاصلة على براءة اختراع في الملتقى الذي يهدف لتوفير بيئة حاضنة تجمع المختصين والداعمين والمبتكرين.
في البداية، أوضحت قائد فريق الابتكار والإبداع بالإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع د. نهى بنت عبدالرحمن المحيسن، أن الملتقى المستمر لمدة 3 أيام يحتوي على ورش عمل منها هاكاثون للابتكار في تحسين تجربة المريض في الطوارئ، وكذلك ورشة عمل تعاونية مع حقوق الملكية الفكرية لتقديم أساسيات حقوق الملكية الفكرية وورش عمل عن أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي في الرعاية الصحية.
جائزة الابتكار والإبداعوقالت المحيسن: جرى تكريم الفائزين بجائزة الإدارة العامة للابتكار والإبداع، وهي تدعم المبتكرين والمبدعين وتسعى لتحقيق استراتيجية الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، وكذلك رؤية سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - في دعم الابداع والابتكار، ويهدف الملتقى لتوفير بيئة حاضنة ويلتقي فيه المختصين والداعمين المبتكرين لمناقشة أهم التحديات.
الدكتورة نهى المحيسن
وتابعت أن العام الماضي جرى استقبال 210 فكرة والعام هذا استقبل 290 فكرة في زيادة نوعية في عدد الأفكار، كما جرى إطلاق منصة إبداع وهي منصة موحدة لاستقبال الأفكار الإبداعية، وعرض في العام الماضي 19 ملصقًا علميًا، وفي هذا العام 33 ملصقًا لإبداع محقق و14 ملصقًا لإبداع واعد، ونتطلع للمزيد من الابداعات والتعاون مع الجهات الوطنية والعالمية لتحفيز الابتكار والإبداع.
تطبيق الذكاء الصناعيوأشارت المحيسن إلى أن أحد الأفكار الفائزة حصلت على براءة اختراع، تتمثل في جهاز لاسلكي لإعطاء الصدمات الكهربائية لإنعاش القلب، وهي واعدة وقد تساهم في الحفاظ على سلامة المرضى، وبعض الأفكار احتوت على عمليات تطبيق للذكاء الصناعي في تحسين آلية العمل واستخراج المعلومات من بعض المعايير والسياسات والإجراءات وتلخيصها بصورة ميسرة للموظفين تساهم في رفع المخرجات والخدمات المقدمة وتحسين جودة الأداء.
الدكتورة لمياء الجامع
فيما أوضحت مدير إدارة الأبحاث بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران د. لمياء بن حمزة الجامع، أن اللجنة العلمية تتكون من أعضاء داخليين وهم مجموعة من فريق الابتكار والأبداع بالإدارة العامة بالخدمات الصحية بوزارة الدفاع، وأيضاً عضو خارجي من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة وجميع ورش العمل تركز على الابتكار والابداع، كما شارك في الملتقى متحدثين خارجيين مثل أرامكو ونيوم.