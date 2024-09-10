شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل للتدريب ببرنامج "قائد قطار الحرمين".. إليك الشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب"، عن فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج "قائد قطار الحرمين السريع"، الذي يستمر لمدة عام وينتهي بالعمل في إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

وأتاح المعهد التسجيل للشباب السعوديين ابتداءً من اليوم ويستمر حتى يوم 23 سبتمبر 2024م ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.srp.edu.sa .

وأوضح مدير "سرب" سلطان السلطان أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليًا يوم 17 نوفمبر 2024 م، مبينًا أن مدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و 9 أشهر من التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.



مكافأة التدريب



وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، أفاد أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب، كما يُسجَّل المتدرب مشتركًا في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفته موظفًا تحت التدريب، حيث يتقاضى بعد التخرج راتبًا شهريًا يبدأ بـ 8000 ريال.



شروط القبول ببرنامج "قائد قطار الحرمين السريع"



وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، بين أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 70%، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا، وأن يحقق معايير القبول ويجتاز المقابلة الشخصية.

وأكد أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تسهم فعليًا في النهوض بصناعة الخطوط الحديدية وتحقيق الاستدامة فيها، كما تسهم بتميزها في رفع الكفاءة وجودة الخدمات، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.