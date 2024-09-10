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شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الرطوبة العالية الصيفية ستستمر حتى العشر الأخير من سبتمبر في الخليج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن الرطوبة العالية الصيفية ستستمر حتى العشر الأخير من سبتمبر في الخليج العربي.
وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أنه يبدأ الشعور بانخفاضها التدريجي مع دخول فصل الخريف في 23 سبتمبر، وفي شهر أكتوبر يتزامن الانخفاض في درجات الحرارة الانخفاض في الرطوبة النسبية.”
وأضاف:” عادة تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض التدريجي، ويُراعى تخفيض ميزان البرودة في المكيفات ليلاً.”
وتابع:” فجراً تكون الأجواء منعشة إلى حد ما، فالليل يطول بمقدار دقيقة و 24 ثانية يوميًا، وعادة تنشط الإنفلونزا في الأيام القادمة.ك، وتهاجر طيور القميري.”