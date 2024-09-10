لجان فرعية ورئيسية لنقل معلمي الظروف الخاصة

الإشعار النهائي
أبانت الوزارة أن جميع الحالات، تخضع للدراسة من لجنة فرعية، ثم لجنة رئيسية وفق القواعد التنظيمية، والحالات التي يتم رفضها يتم ذكر السبب فيها، مع توضيح الفقرة التي تم الاستناد على الرفض بها في القواعد التنظيمية، ويمكن تقديم الاعتراض عن طريق نظام «تواصل»، وتظهر نتيجة دراسة الطلب بعد الانتهاء منها في الإشعارات «أيقونة الجرس» في نظام «فارس» الإلكتروني، ولا يمكن حذف الطلبات، وبالإمكان طلب آخر عند انتهاء دراسة طلبه المعلق ووصول الإشعار النهائي له بالنظام.
تمديد تكليف
أوضحت «التعليم»، أنه يمكن التقديم للقطاع الذي يتوفر فيه العلاج في حدود إدارة التعليم، الذي يعمل بها المعلم، وأما إذا لم يتوفر العلاج ضمن إدارة التعليم، التي يتبعها بالإمكان التقديم للجهة التي يتوفر بها العلاج، مستوفيًا المستندات المطلوبة للحالة المتقدم عليها ليتم دراستها من اللجنة.
ويتاح طلب تمديد التكليف فيل نهاية التكليف بشهرين عبر تقديم طلب «تمديد تكليف» في نظام فارس وفق المستندات الموضحة لكل حالة، ويظهر القرار في الخدمة الذاتية لنظام «فارس» في أيقونة «قراراتي»، ويلزم البدء بإجراءات إخلاء الطرف، ثم المباشرة عبر الخدمات الموجودة في قائمة خدمات الظروف الخاصة لنظام فارس، ويلزم الدخول على خدمات الظروف الخاصة في نظام «فارس» وتقديم طلب مباشرة بعد انتهاء التكليف.
مراحل تقديم الاعتراض
- يتم عن طريق نظام «تواصل»
- تظهر النتيجة في إشعارات «فارس»
- لا يمكن حذف الطلبات
- بالإمكان طلب آخر عند انتهاء من الدراسة
- وصول الإشعار النهائي بالنظام
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