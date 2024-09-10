شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح على الباحة وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول وتساقط للبرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 7 مساءً. رياح شديدة على تبوك كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من رياح شديدة على أملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 6 مساءً.‏

