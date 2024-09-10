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المرور : حادث اصطدام مركبة بأخرى في طريف تمت مباشرته في حينه ولا إصابات

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الرياض - علي القحطاني - أعلن المرور أن المحتوى المرئي المتداول لحادث اصطدام مركبة بأخرى متوقفة بمحافظة طريف تمت مباشرته في حينه، ولا إصابات.

وشهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، أمس الاثنين، حادث اصطدام مركبة مسرعة بعدة سيارات متوقفة في مواقف مستشفى طريف العام، ما أدى إلى أضرار مادية.

ووقع الحادث بعد أن انطلقت المركبة بسرعة عالية داخل مواقف المستشفى نتيجة تعليق دواسة البنزين، حسبما أفاد سائق المركبة، وأدى ذلك إلى اصطدام السيارة بعدة مركبات متوقفة، واعتلت إحدى السيارات المتضررة.

وسارعت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث فور وقوعه، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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