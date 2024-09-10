شكرا لمتابعة خبر عن المرور : حادث اصطدام مركبة بأخرى في طريف تمت مباشرته في حينه ولا إصابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المرور أن المحتوى المرئي المتداول لحادث اصطدام مركبة بأخرى متوقفة بمحافظة طريف تمت مباشرته في حينه، ولا إصابات.

وشهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، أمس الاثنين، حادث اصطدام مركبة مسرعة بعدة سيارات متوقفة في مواقف مستشفى طريف العام، ما أدى إلى أضرار مادية.

ووقع الحادث بعد أن انطلقت المركبة بسرعة عالية داخل مواقف المستشفى نتيجة تعليق دواسة البنزين، حسبما أفاد سائق المركبة، وأدى ذلك إلى اصطدام السيارة بعدة مركبات متوقفة، واعتلت إحدى السيارات المتضررة.

وسارعت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث فور وقوعه، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.