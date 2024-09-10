شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تكتشف خداع خوالها لوالدتها العمياء من خلال تطبيق توكلنا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في واقعة مؤلمة، اكتشفت فتاة أن خوالها قد استغلوا حالة والدتها الصحية وظروفها كأم عمياء لخداعها من خلال بيع منزلها دون علمها.

وتبين لها ذلك بعد دخولها على تطبيق توكلنا، حيث وجدت أن المنزل المكتوب باسم والدتها قد تم بيعه بمبلغ ثلاثة مليون ريال.

وقد أثار هذا الاكتشاف صدمة كبيرة لدى الفتاة، حيث كانت تعتقد أن عائلتها تحافظ على ممتلكاتها، ولكن ما اكتشفته غير ذلك تمامًا حيث كانوا يبيتون النية للاستفادة من ثمن المنزل بعد ممات والدتها ومن ثم يطردون الفتاة من المنزل وتكون المنفعة لهم وحدهم ، وفق ما كشفت عنه الفتاة.