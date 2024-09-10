شكاوى المحامين تتراجع والبلاغات تتزايد

11 % نمواً
كشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين للشهر الماضي، نمو البلاغات الواردة 11%، حيث بلغت إجمالي البلاغات 28 بلاغاً، مقابل 25 بلاغاً وارداً في شهر يوليو، وانخفضت البلاغات قيد الإجراء 37.5%، والتي بلغت 60 بلاغاً، وسجلت البلاغات التي تمت حفظها 28 بلاغاً، و23 بلاغات تمت إحالتها، وبلغت إجمالي الشكاوى قيد الإجراء 128 شكوى بـ36%، و109 شكاوى محفوظة بـ61%، و64 شكاوى أُحيلت بـ63%.
1324 عضواً
بلغت العضويات 1324 عضواً أساسياً جديداً، و487 سجل منشأة مكتملاً برقم 700، وإجمالي الأعضاء المهنيين الجدد 86 عضواً، و220 عضواً أكاديمياً جديداً، و300 متدرب جديد للاعتماد العام، و4 متدربين جدد للاعتماد المتخصص بالإقامة المميزة، وإجمالي قضايا الأتعاب الواردة قضيتان، وإصدار 5 تقارير خبرة وخطاب.
281 طلباً
سجلت طلبات المعونة القضائية الجديدة 281 طلب معونة قضائية، و258 طلباً تمت معالجته، مقابل 31 طلب قيد الدراسة، و14 طلب وارد دعم مهني، و3 طلبات قيد الدراسة، و19 طلباً تم حفظه، و4 طلبات محالة، وبلغ إجمالي المتصلين المخدومين 3483 متصلاً، و390 زائراً لمقر الهيئة، واستفاد 1163 مستفيداً من الدورات التدريبية، التي بلغت 9 دورات تدريبية، وبلغت إجمالي الساعات التدريبية 19 ساعة تدريبية.
شكاوى وسجلات
%9 انخفاض شكاوى المحامين
117 شكاوى واردة
%11 نمو بلاغات المحامين
506 سجلات صادرة
118 معتمدا مهنيا
1324 عضوا أساسيا
281 طلبات المعونة القضائية
128 شكوى قيد الإجراء
14 طلب وارد دعم مهني
19 ساعة تدريبية
487 سجل منشآت مكتملة
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