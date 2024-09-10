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شكاوى المحامين تتراجع والبلاغات تتزايد

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سجلت شكاوى المحامين خلال الشهر الماضي انخفاضا بـ9%، حيث بلغت إجمالي الشكاوى 117، مقابل 129 شكوى في يوليو، في وقت بلغت سجلات المنشأة القانونية الصادرة 506 سجلات صادرة، و119 طلب إصدار جديد، و118 معتمدا مهنيا جديدا.

11 % نمواً

كشف تقرير الهيئة للمحامين للشهر الماضي، نمو البلاغات الواردة 11%، حيث بلغت إجمالي البلاغات 28 بلاغاً، مقابل 25 بلاغاً وارداً في شهر يوليو، وانخفضت البلاغات قيد الإجراء 37.5%، والتي بلغت 60 بلاغاً، وسجلت البلاغات التي تمت حفظها 28 بلاغاً، و23 بلاغات تمت إحالتها، وبلغت إجمالي الشكاوى قيد الإجراء 128 شكوى بـ36%، و109 شكاوى محفوظة بـ61%، و64 شكاوى أُحيلت بـ63%.

1324 عضواً

بلغت العضويات 1324 عضواً أساسياً جديداً، و487 سجل منشأة مكتملاً برقم 700، وإجمالي الأعضاء المهنيين الجدد 86 عضواً، و220 عضواً أكاديمياً جديداً، و300 متدرب جديد للاعتماد العام، و4 متدربين جدد للاعتماد المتخصص بالإقامة المميزة، وإجمالي قضايا الأتعاب الواردة قضيتان، وإصدار 5 تقارير خبرة وخطاب.

281 طلباً

سجلت طلبات المعونة القضائية الجديدة 281 طلب معونة قضائية، و258 طلباً تمت معالجته، مقابل 31 طلب قيد الدراسة، و14 طلب وارد دعم مهني، و3 طلبات قيد الدراسة، و19 طلباً تم حفظه، و4 طلبات محالة، وبلغ إجمالي المتصلين المخدومين 3483 متصلاً، و390 زائراً لمقر الهيئة، واستفاد 1163 مستفيداً من الدورات التدريبية، التي بلغت 9 دورات تدريبية، وبلغت إجمالي الساعات التدريبية 19 ساعة تدريبية.

شكاوى وسجلات

%9 انخفاض شكاوى المحامين

117 شكاوى واردة

%11 نمو بلاغات المحامين

506 سجلات صادرة

118 معتمدا مهنيا

1324 عضوا أساسيا

281 طلبات المعونة القضائية

128 شكوى قيد الإجراء

14 طلب وارد دعم مهني

19 ساعة تدريبية

487 سجل منشآت مكتملة


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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