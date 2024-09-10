محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تؤكد الحظر التام لأنشطة الصيد الجائر

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وأوضحت الهيئة أن تقنين نشاط الصيد المستدام في محمية الشمال يعتمد على التحديد الدقيق لنطاقات وأوقات وأعداد الصيد، مدعوماً بجهود مراكز الإكثار في زيادة أعداد الطرائد وتفعيلاً لمبادئ الاستدامة البيئية وحماية الحياة الفطرية.
وتعمل الهيئة على صون البيئة الطبيعية وحماية الكائنات الفطرية وموائلها الطبيعية، وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض، تعزيزاً للتوازن البيئي وحفظاً للتنوع الأحيائي في بيئة المحمية.
وأشارت الهيئة إلى اهتمامها بنشر ثقافة الصيد المستدام والحفاظ على ارث الصيد الأصيل، وذلك لارتباطه بمكونات التراث غير المادي في المملكة، مع حماية البيئة الطبيعية والحياة الفطرية.
ولفتت الهيئة أن الصيد في كافة مناطقها محظور باستثناء محمية الشمال للصيد المستدام، وذلك بعد الحصول على التصاريح والالتزام بالشروط، مؤكدة استمرار الجولات الميدانية لفرق الرقابة البيئية واستخدام التقنيات الحديثة للرصد والمتابعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة.
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