شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مقيم لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لارتكابه مخالفة التخييم في متنزه وطني دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وأكدت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق.