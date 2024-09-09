شكرا لمتابعة خبر عن رحالة سويدية تتلقى هدايا من مواطنين أثناء تواجدها بالسعودية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقت رحالة سويدية هدية من أحد المواطنين خلال توقفها لتزويد دراجتها النارية بالوقود ، في مشهد أثار إعجاب الرحالة مما جعلها توثق لحظة تلقيها الهدية .

وخلال المقطع ، وجهت الرحالة التحية للمواطن الذي منحها الهدية ، معبرة له عن فرحتها بهذا التصرف ، الذي يدل عن حفاوة وكرم الشعب السعودي .

وقامت الرحالة بتوثيق هدية صاحب السيارة ومن ثم قامت بوضعها على دراجتها النارية ، قبل انطلاقها لاستكمال لرحلتها بالمملكة .

وحظى المقطع بتفاعل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، وجاءت التعليقات كالتالي : “ديار الكرم” ، “ما شاء الله على الشعب المضياف” ، “والله حنونين وشعب كريم” .