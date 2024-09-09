دورة للقضاة في مجال الأمن السيبراني

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثانية من برنامج "بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني"، الهادف إلى تنمية المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني للقضاة، ودعم أعمالهم القضائية ذات الصلة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تعزيز حماية الفضاء السيبراني في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج "سايبرك" لتنمية قطاع الأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي ينفذ في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة العدل والذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، ويستمر على مدى 6 أشهر، ويستهدف أكثر من 500 مشارك من أصحاب الفضيلة القضاة في وزارة العدل، كما يتضمن التركيز على احتياجات وأولويات الجهات القضائية في مجال الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة، وجمعها وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.

وبيّنت الهيئة أن البرنامج يشتمل على تقديم دورات تدريبية تخصصية تتيح للمشاركين فيه مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.