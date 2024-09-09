شكرا لقرائتكم خبر تماشياً مع رؤية المملكة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة مجلس إدارة أماك يستعرض خطتها الاستراتيجية حتى عام ٢٠٢٥ ويصادق على حزمة من المبادرات النوعية لتعزيز مسيرة نموها الاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلاقاً من التزامها بتحقيق اعلى مستويات النمو الاقتصادي المستدام استعرض مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) خطة النمو الاستراتيجية الى عام ٢٠٢٥ واعتمد حزمة من المبادرات الرامية إلى توسعة نطاق عملياتها لتعزيز نموها بما يتماشى مع رؤية المملكة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وترتكز خطة النمو الاستراتيجية المعتمدة إلى عام ٢٠٢٥ على عدد من المبادرات النوعية التي تستهدف تفعيل فرص النمو المتاحة حاليا عبر توسيع عمليات التطوير لعدد من المواقع والمناجم الحالية بما يعزز من انتاجيتها ويرفع من كفاءتها التشغيلية، وتوسعة عمليات التنقيب في جميع المواقع الجديدة. وتستند المبادرات الجديدة على محورين رئيسيين:

١- تفعيل فرص النمو الحالية تطوير رواسب الذهب في موقع كتينة: تمتد الرواسب الذهبية لهذا الموقع على مسافة 1.5 كيلومتر، مما يوفر فرصة كبيرة لتعزيز انتاج الشركة من الذهب. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من رواسب الذهب خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من الحصول على رخصة التعدين وهي في مراحلها النهائية ونتوقع إصدارها خلال عام ٢٠٢٤.

توسيع وتطوير المواقع الفرعية: تطوير وبدء الإنتاج من المواقع الحفرية مثل موقع السكري، لتزويد مصنع معالجة الذهب في موقع قيان. تحتوي تراخيص الاستكشاف والتعدين في قيان، بما في ذلك موقع العقيق، على عدة رواسب ضحلة يمكن أن تعزز العمر التشغيلي لمصنع قيان للذهب. كما تعتزم أماك القيام بعمليات تقييم لتحديد مستوى مخزون رواسب الذهب في موقع الهجرة الجديد كمصدر إضافي للمعدن الخام.

التعدين تحت الأرض في مناجم قيان: من المقرر بدء عمليات التعدين تحت الأرض في منجم قيان بحلول الربع الثاني من عام 2025 لتزويد مصنع قيان للذهب والذي يتوقع له أن يسهم في تقليل كلفة انتاج الذهب بمقدار 400 دولار أمريكي للأونصة، وذلك نظراً لأن احتياطيات التعدين تحت الأرض تتمتع بدرجات نقاء أعلى، كما أن تكاليف التعدين أقل بشكل كبير مقارنة بعمليات التعدين السطحي العميقة .

تطوير مشروع نهام لأكسيد الحديد: البدء بإنتاج خام أكسيد الحديد من منجم نهام خلال ثلاثة أشهر من صدور رخصة التعدين ، والتي هي في مراحلها الأخيرة ونتوقع إصدارها خلال نهاية عام ٢٠٢٤. ويحتوي هذا المنجم على أكثر من سبعة مليون طن موارد وذلك لتلبية الطلب المحلي من هذا الخام الذي يستخدم في صناعة الأسمنت حيث أن الاستهلاك المحلي لمصانع الأسمنت يتجاوز مليون طن سنوياً.

توسيع قدرة تخزين المخلفات الجافة: توسيع قدرة تخزين المخلفات الجافة بحلول نهاية عام 2025 لاستيعاب جميع مخلفات الاحتياطيات القابلة للتعدين المستقبلية في عدد من المواقع منها: المصانع، قيان ، كتينة، والمواقع الفرعية الأخرى. ٢- استحداث فرص جديدة للنمو

كما تم التركيز في خطة النمو الاستراتيجية على مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى التركيز على استحداث مجموعة من المشاريع الجديدة بغية توسعة نطاق عمليات الشركات في أسواق وقطاعات جديدة، فضلاً عن رفع مستويات الاستدامة وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية: تأسيس شركة حفر وتنقيب متخصصة: تقرر العمل على تأسيس شركة حفر ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة AMAK، مكرسة لتسريع برنامج الاستكشاف للتراخيص الحالية التي حصلت عليها AMAK والبالغ عددها ٢١ ترخيصاً تشمل ١٧ رخصة معادن أساس بمساحة ١٢٩٦,٤ كيلومتر مربع - رخصتين للمعادن الصناعية الكوارتز والمنجنيز والسيليكا بمساحة ١١٠,٩١ كيلومتر مربع - رخصتين لتعدين الذهب والنحاس والزنك والفضة بمساحة ٥٢,٤٨ كيلومتر مربع . وستقدم هذه الشركة أيضًا خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة للعملاء الآخرين في المملكة.

الحصول على رخص كشف إضافية واعدة: عن طريق المزايدة والتي سوف تطرحها وزارة الصناعة والثروة المعدنية مستقبلاً

استكشاف وتعدين المعادن الصناعية: بدء الاستكشاف في الامتيازات المعدنية الصناعية الجديدة التي تم الحصول عليها وهي عبارة عن السيليكا والمنجنيز و الكوارتز.

ربط مرافق AMAK بشبكة الكهرباء العامة مما سيؤدي إلى تقليل استهلاك الديزل وتحسين البصمة الكربونية للشركة. ٢- استحداث فرص جديدة للنموكما تم التركيز في خطة النمو الاستراتيجية على مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى التركيز على استحداث مجموعة من المشاريع الجديدة بغية توسعة نطاق عمليات الشركات في أسواق وقطاعات جديدة، فضلاً عن رفع مستويات الاستدامة وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية:

كانت هذه تفاصيل خبر تماشياً مع رؤية المملكة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة مجلس إدارة أماك يستعرض خطتها الاستراتيجية حتى عام ٢٠٢٥ ويصادق على حزمة من المبادرات النوعية لتعزيز مسيرة نموها الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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