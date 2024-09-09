شكرا لمتابعة خبر عن ديرتنا: تغطية شاملة لأحداث المملكة ونجاحات المشاريع الوطنية” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يستعرض برنامج “ديرتنا” يوم أمس أهم أحداث وأخبار المملكة، حيث سليط الضوء على عدة مناطق ومشاريع من أبرزها تغطية مهرجان الرطب الذي أقيم مؤخرا في الجوف ضمن اهتمام المملكة بمكانة التمور لمنتج رئيسي ودعم القطاع الزراعي وحديث المزارعين عن اجود الأنواع والمحاصيل مع عرضها أيضا لمهرجان التمور في بريدة وتغطيتها للمهرجانين بزياره ميدانية وعرض لقاءات مع مهتمين ومزارعين من المنطقة.

وكما قدم تغطية مميزة من خلال تقرير تلفزيوني عن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية والذي يهدف لترميم وصيانة هذه المساجد والحفاظ على تراثها، وتناول أيضا حدث عالمي بارز حيث نظمت المملكة اول نسخة عالمية من الاولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي وهي مبادرة تعكس التزام المملكة بالابتكار والتطور التكنولوجي.

ويركز البرنامج على محتوى متنوع وشامل من تطورات الخدمات والبنية التحتية ومشاريع تنموية وأيضا على خطط تعليمية وإبراز جهود الحكومة لتحسين جودة الحياة، ويواصل نجاحاته للموسم الثالث بعد تسليط الضوء على اخبار مناطق المملكة المتعددة التي يقدمها للمشاهدين كتقارير ميدانية مفصلة بشكل كامل ويواصل بحلقاته الجديدة تسليط الضوء على عدة مواضيع هامة في المملكة.

ويعرض برنامج “ديرتنا” على قناة السعودية من الأحد الى الخميس الساعة ٤:٣٠ مساءً، ويستمر البرنامج في تغطية شاملة وملمة للمشاريع والاحداث التي تهم المشاهدين وتربطهم بالأخبار الوطنية بفقرات متنوعة وتغطيات لأهم المناطق السياحية في مملكتنا العظيمة.