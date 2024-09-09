شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ 4 مقيمين من الغرق في الخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية (4) مقيمين من الجنسية المصرية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة لهم، ونقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية.

كما حثت على مراقبة الأطفال أثناء السباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.