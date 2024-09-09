جولات لهدف بمدن ومحافظات الباحة

بدأ الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» جولته، في جامعة الباحة بالمدينة الجامعية، لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل، ودعم منشآت القطاع الخاص في استقطاب الكوادر الوطنية.

يُذكر أن جولة الفرع المتنقل التي تنتهي في تاريخ 12 سبتمبر 2024 تشمل فروع الكلية التطبيقية التابعة لجامعة الباحة محافظات قلوة المخواة، وغامد الزناد، وبنى حسن، والقرى، والمندق.