شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير ، صاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية ، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً. رياح شديدة على عدة مناطق نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح شديدة على محافظات ينبع والعلا وخيبر بمنطقة المدينة المنورة، تصل سرعتها إلى 50 كلم في الساعة، وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج. وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 7 مساءً.

