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الزعاق يوضح طرق العرب قديماً لمعرفة بداية ونهاية المواسم .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والمناخ ، طرق التي كان يتبعها العرب قديماً لمعرفة بداية ونهاية المواسم .

وقال الزعاق خلال فقرته المُذاعة على قناة «العربية» : ” أهلنا الأوليين كانوا يعرفون دخول وخروج الفصول والمواسم عن طريق مشاهدة النجوم وحركة السحاب ، وملاحظة السلوك الحشري والزراعي” .

وأشار إلى أن هناك طريقة ثالثة أيضاً كانوا يستخدمونها وهي الإحساس عن طريقة النفسية ، موضحاً أن نفسيتنا مرتبطة ارتباط وثيق بتقلبات الأجواء.

واختتم حديثه : أهلنا الأوليين يقولون ” إذا قمت تصلي الفجر ولمست الماء ووجدته بارداً ترا سهيل دخل” ؛ موضحاً مع دخول موسم سهيل يبرد آخر الليل .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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