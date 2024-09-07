شكرا لمتابعة خبر عن الدوريات البحرية تسعف بحار مصري تعرض لأزمة صحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود في منطقة المدينة المنورة، بتقديم مساعدة بحار من الجنسية المصرية إثر تعرضه لأزمة صحية على متن سفينة تجارية في عرض البحر.

وفور تلقي البلاغ ، تم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود إلى الاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.