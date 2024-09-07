وأوضحت عمادة الجامعة أن الطلبة الذين تم منحهم فرصًا تعليمية موزعون على 14 كلية في مختلف التخصصات, ومن مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، مضيفة أن الجامعة ستقدم للطلبة عددا من الخدمات والتسهيلات التي تعينهم على التأقلم مع البيئة الدراسية في الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرص تعليمية لـ 176 طالبا وطالبة غير سعوديين بجامعة الملك فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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