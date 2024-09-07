فرص تعليمية لـ 176 طالبا وطالبة غير سعوديين بجامعة الملك فيصل

منحت جامعة الملك فيصل فرصاً تعليمية لـ 176 طالبا وطالبة من الطلبة غير السعوديين، من المقيمين في المملكة وخارجها، وذلك للدراسة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي الحالي.

وأوضحت عمادة الجامعة أن الطلبة الذين تم منحهم فرصًا تعليمية موزعون على 14 كلية في مختلف التخصصات, ومن مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، مضيفة أن الجامعة ستقدم للطلبة عددا من الخدمات والتسهيلات التي تعينهم على التأقلم مع البيئة الدراسية في الجامعة.