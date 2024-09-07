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الفاو في بيئة عسير لتطوير وتحسين مشاتل الفاكهة وإكثارها 

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استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، فريق منظمة الفاو المختص بالأشجار المثمرة، الذي يزور المنطقة حالياً بهدف من إعداد المسوحات الميدانية لبدء برنامج تطوير وتحسين مشاتل الفاكهة الذي سينطلق من منطقة عسير، ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة والقيام بزيارات استشارية تشخيصية وفنية وتنظيم حصص إرشادية للمزارعين وتوزيع اسمدة على عدة مزارع إرشادية.

وقام فريق من برنامج ريف بزيارة 9 مشاتل معتمدة في منطقة عسير، حيث تم تقييم الوضع الراهن لهذه المشاتل من حيث المساحة المزروعة، الأنواع والأصناف التي يتم إكثارها، وطرق الإكثار، بالإضافة إلى عدد الشتلات المنتجة والحالة الصحية لها، وممارسات التسميد والتعقيم والري.

وخلال الزيارة، قدم الفريق العديد من النصائح والإرشادات الفنية لأصحاب المشاتل بهدف تطوير ممارساتهم الزراعية.

وكما نظم الفريق 3 حصص إرشادية في المزارع الإرشادية حول كيفية تسميد أشجار الفاكهة خلال كامل الموسم الزراعي.

وفي ختام الزيارة، تم توزيع كمية من السماد الكيميائي على المزارعين أصحاب المزارع الإرشادية لتجربتها في مزارعهم، مما يعكس التزام برنامج ريف السعودية بدعم وتحسين الإنتاج الزراعي في المنطقة.

وتحظى عسير باهتمام ومتابعة في هذا الجانب لعدة أسباب جوهرية من أبرزها أن المنطقة تعتبر من أهم مناطق المملكة زراعياً، إضافة للتضاريس الجغرافية المتعددة ومناخاتها المختلفة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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