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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فجّر الدكتور أحمد رزة، أستاذ أمراض القلب بطب الأزهر، مفاجأة خلال انعقاد مؤتمر الملتقى العربى للسكر، والذى اختتمت أعماله مساء اليوم بالقاهرة، أن التمر وزيت الزيتون يخفضان الوزن ويمنعان الإصابة بالسمنة، وهما مفيدان لمريض السكر والقلب

الدكتور أحمد رزة أستاذ أمراض القلب

وقال الدكتور أحمد رزة: "مما لا شك فيه أن مرض السكر له تأثير على القلب، ويؤدى إلى حدوث تصلب الشرايين والذبحة الصدرية، والأزمات القلبية"، موضحا أنه لمنع حدوث هذه المضاعفات فعلى الدكتور توجيه المريض للمأكولات الصحية التى تساعد على حماية شرايين القلب والمخ وتخفيض الوزن، مثل زيت الزيتون، والذى يؤدى إلى تنظيف الشرايين من ترسبات الكولسترول، وتقليل حدوث تصلب الشرايين، وبالتبعية الأزمات القلبية، والسكتة الدماغية.

وأشار الدكتور أحمد رزة إلى أن زيت الزيتون يحتوى على أوميجا 6 وأوميجا 9، واللذين يعملان على تحويل الكولسترول الضار "LDL" إلى كولسترول نافع "HDL"، ويؤدى إلى تخفيض الوزن بطريقة غير مباشرة، بسبب أنه زيت عالى الكثافة، فيحتاج إلى طاقة عالية للهضم، مما يستهلك من الجسم المخزون الدهنى، والذى ثبت بالدراسات العلمية والمعملية أنه قادرعلى تخفيض الوزن.

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الرئيسية arrow breadcrumbs صحة وطب مفاجأة.. التمر وزيت الزيتون يخفضان الوزن ومفيدان لمريض السكر والقلب خلال انعقاد مؤتمر الملتقى العربى للسكر خلال انعقاد مؤتمر الملتقى العربى للسكر كتبت أمل علام الجمعة، 23 سبتمبر 2016 09:24 م

فجّر الدكتور أحمد رزة، أستاذ أمراض القلب بطب الأزهر، مفاجأة خلال انعقاد مؤتمر الملتقى العربى للسكر، والذى اختتمت أعماله مساء اليوم بالقاهرة، أن التمر وزيت الزيتون يخفضان الوزن ويمنعان الإصابة بالسمنة، وهما مفيدان لمريض السكر والقلب.

الدكتور أحمد رزة أستاذ أمراض القلب

وقال الدكتور أحمد رزة: "مما لا شك فيه أن مرض السكر له تأثير على القلب، ويؤدى إلى حدوث تصلب الشرايين والذبحة الصدرية، والأزمات القلبية"، موضحا أنه لمنع حدوث هذه المضاعفات فعلى الدكتور توجيه المريض للمأكولات الصحية التى تساعد على حماية شرايين القلب والمخ وتخفيض الوزن، مثل زيت الزيتون، والذى يؤدى إلى تنظيف الشرايين من ترسبات الكولسترول، وتقليل حدوث تصلب الشرايين، وبالتبعية الأزمات القلبية، والسكتة الدماغية.

زيت الزيتون يخفض الوزن فاحرص على تناوله

وأشار الدكتور أحمد رزة إلى أن زيت الزيتون يحتوى على أوميجا 6 وأوميجا 9، واللذين يعملان على تحويل الكولسترول الضار "LDL" إلى كولسترول نافع "HDL"، ويؤدى إلى تخفيض الوزن بطريقة غير مباشرة، بسبب أنه زيت عالى الكثافة، فيحتاج إلى طاقة عالية للهضم، مما يستهلك من الجسم المخزون الدهنى، والذى ثبت بالدراسات العلمية والمعملية أنه قادرعلى تخفيض الوزن.

التمر يخفض الوزن لأنه يمنع الشعور بالجوع بعد تناوله

وأكد الدكتور أحمد رزة: "لقد ثبت علميا أيضا أن التمر يؤدى إلى تخفيض الوزن عن طريق أنه يمد المخ بالطاقة المطلوبة له، مما يثبط الشعور بالجوع، لأن مراكز الشبع موجودة بالدماغ"، موضحا أن له فوائد كثيرة فى زيادة مناعة الجسم حتى فى مرضى السكر بالاستخدام المعتدل، ويفيد فى توصيل الطاقة اللازمة لعضلة القلب عند مرضى السكر ومرضى القلب، مؤكدا أن تناوله يعمل على تقليل التهام الكثير من الأطعمة، حيث إن المريض لن يشعر بالجوع بعد تناوله، وذلك بجانب استخدام الأدوية الموصوفة للمريض.

جانب من حضور الجلسات خلال المؤتمر

وقال الدكتور أحمد رزة إنه من أهم وسائل الوقاية من حدوث هذه المضاعفات أيضا تنظيم السكر فى الدم، من خلال الأدوية وتغيير نمط الحياة، وتشجيع المرضى على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة..