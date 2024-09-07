شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن القرنفل وعلاقته بمرض السكر.. حقائق علمية لم يخبركم بها أحدا.. إليكم الطريقة الصحيحة لإستخدامه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد القرنفل من النباتات الزهرية التي تفوح منها روائح عطرية مميزة، وتزرع أصناف القرنفل متعددة الألوان في مختلف أنحاء العالم وهو من النباتات المعمرة التي تتسم بالرائحة الذكية. ويتم تجفيف زهور القرنفل حتى تأخذ ألوانها اللون البني الغامق لتكون في أذكى عطرها.

ويستخدم القرنفل منذ العصور القديمة كنوع من أنواع التوابل المميزة وكذلك يتم إستخدامه في العديد من الوصفات العلاجية المختلفة.

وفي هذا التقرير سوف نستعرض معكم فوائد القرنفل لمرضى السكري.

القرنفل ومرض السكر؟

أثبتت الدراسات العلمية أن القرنفل يعمل على تنظيم إفراز الأنسولين في الدم أي يساعد على خفض معدلات الجلوكوز في الدم. لذلك يعد القرنفل من المواد الفعالة التي تعمل على خفض معدلات السكر في الدم.

ومن الفوائد التي يقدمها القرنفل أيضا لمرضى السكر، هو أنه يعمل على خفض نسب الدهون الثلاثية، وكذلك يعمل على خفض معدلات الكوليسترول الذي هو من المضرات بمرضى السكري بالإضافة لخفض معدل الجلوكوز.

ويمنح القرنفل الجسم الحيوية والنشاط لما به من المعادن الغنية مثل الحديد والمنجنيز والفسفور و البوتاسيوم.

ويمكن الإستفادة من تلك الفوائد بغلي حبات القرنفل في ماء بدون إضافة سكر أو طحنها ووضعها كتوابل في الطعام.

كما يمكن إستخدام حبات القرنفل مع بعض المشروبات كالشاي واللبن وذلك للإستفادة من قيمه وعناصره الغذائية.

فوائد أخرى للقرنفل

هناك أيضا العديد من الفوائد الأخرى للقرنفل، منها :

تعزيز صحة الكبد.

تنظيم مستويات السكر في الدم.

تعزيز صحة الجهاز التنفسي.

تخليص الفم من الرائحة الكريهة.

تسكين ألم الأسنان.

زيادة قوة الجسم، ومناعته.

محاذير استخدام القرنفل

إن فوائد القرنفل لا تعني عدم وجود بعض الأضرار، حيث يمكن أن يتسبب القرنفل في بعض الاثار الجانبية، ولذلك يجب التوقف عن تناوله والاتصال بالطبيب في حالة ظهور أي من الأعراض الاتية بعد تناوله:

صعوبة التنفس.

تورم في الوجه والشفتين أو اللسان.

التهاب في الحلق.

ألم عضلي.

تنميل في الأطراف.

ألم في المعدة.

غثيان وقيء.

زيادة معدل ضربات القلب.

الدوخة والدوار.

التعب الشديد.

فقدان الشهية.

بول بلون داكن.

براز داكن اللون.

اصفرار الجلد أو العينين..