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بتوجيه من القيادة.. وزير الداخلية يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بتوجيه من القيادة - حفظها الله - وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مساء اليوم، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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